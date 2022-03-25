Евгений Синельников вспомнил о личной встрече с оккупантами.

Украинский ведущий и создатель тревел-шоу "Орел и Решка" Евгений Синельников рассказал, как российские захватчики пришли в его дом, расположенный в оккупированном Гостомеле.

По словам Евгения, ему написали соседи и предупредили, что оккупанты ходят по домам. Они сказали, чтобы он обязательно открыл дверь, и тогда есть шанс, что все будет хорошо.

"Пришла SMS от друзей, которые рядом живут, которые пишут: открывайте дверь, ни в коем случае не сопротивляйтесь, будьте вежливы, дайте им все посмотреть и есть шанс, что все будет хорошо. Мне очень повезло, что меня узнали, считаю, что именно поэтому они были более лояльны", - сказал Синельников.

Синельников отметил и наглость оккупантов. Прийдя в его дом, они не только заставили его дать автограф под дулом автомата, но и попросили сделать им кофе.

"Была такая страшная вещь, я сейчас ее очень часто вспоминаю, когда они все проверили, я им уже дал автограф и они спросили, можно ли кофе сделать, потому что захотели кофе. А что ты им скажешь? Конечно могу сделать вам этот кофе", - добавил Синельников.

Напомним, какое-то время Евгений Синельников вместе с сыном находился в заложниках в оккупированной Буче. Позже ему удалось выбраться, а вот его соседи погибли от вражеских обстрелов.

Вас также могут заинтересовать новости: