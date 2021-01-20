Изабель Гулар обнародовала новый снимок.

Известная супермодель Изабель Гулар опубликовала в Instagram новую фотографию.

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На снимке она позирует в разноцветном купальнике - розовом топе и салатовых трусиках. Интересно, что Изабель повернулась к камере спиной. Фотограф, вероятно, был настолько очарован ее сочными формами, что решил запечатлеть на фото именно их.

Это и не странно, ведь Изабель обладает красивой фигурой. Такого мнения придерживаются и более четырех миллионов ее подписчиков в соцсети.

Кто такая Изабель Гулар:

Изабель родилась 23 октября 1984 года в Сан-Паулу, Бразилия

Она более известная как одна из ангелов Victoria’s Secret

В 14 лет переехала в столицу штата Сан-Паулу, где начала работать моделью

Изабель снималась для обложек таких журналов, как GQ, Vogue, L’Officiel, Marie Claire и Esquire

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Автор: Диана Могилевич