Изабель Гулар опубликовала фото с отдыха.

Известная модель Изабель Гулар опубликовала в Instagram фотографию с отдыха.

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На снимке она позирует обнаженной, сидя на камне. При этом она прикрыла свои интимные места ногами и руками. Меньше чем за час фото набрало более 30 тысяч лайков и множество восторженных комментариев.

Поклонники написали, что Изабель выглядит потрясающе. По их словам, у нее красивое тело.

Кто такая Изабель Гулар:

Изабель родилась 23 октября 1984 года в Сан-Паулу, Бразилия

Она более известная как одна из ангелов Victoria’s Secret

В 14 лет переехала в столицу штата Сан-Паулу, где начала работать моделью

Изабель снималась для обложек таких журналов, как GQ, Vogue, L’Officiel, Marie Claire и Esquire

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Автор: Диана Могилевич