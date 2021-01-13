Гулар разделась на фото / instagram.com/izabelgoulart
Известная модель Изабель Гулар опубликовала в Instagram фотографию с отдыха.
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На снимке она позирует обнаженной, сидя на камне. При этом она прикрыла свои интимные места ногами и руками. Меньше чем за час фото набрало более 30 тысяч лайков и множество восторженных комментариев.
Поклонники написали, что Изабель выглядит потрясающе. По их словам, у нее красивое тело.
Гулар разделась на фото / instagram.com/izabelgoulart
Кто такая Изабель Гулар:
- Изабель родилась 23 октября 1984 года в Сан-Паулу, Бразилия
- Она более известная как одна из ангелов Victoria’s Secret
- В 14 лет переехала в столицу штата Сан-Паулу, где начала работать моделью
- Изабель снималась для обложек таких журналов, как GQ, Vogue, L’Officiel, Marie Claire и Esquire
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