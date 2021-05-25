Дэвид Эллефсон выступал с группой с 1983 года.

Американская трэш-метал группа MEGADETH выгнала басиста Дэвида Эллефсона якобы за интимные отношения с 17-летней фанаткой.

"Мы не относимся к этому решению легкомысленно. Хотя мы не знаем всех деталей того, что произошло, с и без того натянутыми отношениями, того, что было обнаружено сейчас, достаточно, чтобы объявить дальнейшее сотрудничество невозможным", – написал лидер группы Дэйв Мастейн.

Ранее в сети появилась информация о том, что Эллефсон вел интимную переписку с несовершеннолетней поклонницей. Он якобы предлагал девушке встретиться, но при этом попросил ее соблюдать конфиденциальность. Затем в соцсетях появилось видео, на котором басист группы мастурбирует.

"Хотя это не то, чем я горжусь, это были личные, взрослые взаимодействия, которые были вырваны из контекста и сманипулированы, чтобы нанести максимальный ущерб моей репутации, моей карьере и семье. Другая сторона сделала заявление, которое вы можете увидеть ниже. Я благодарю ее за это и надеюсь, что это проясняет, что ситуация была совсем не такой, какой ее пытаются преподнести", - сказал басист.

Также он прикрепил скриншоты, на которых девушка объясняет, что на момент общения с артистом она была уже совершеннолетней.

"Я именно та девушка, о которой сейчас говорят в сообщениях о Дэвиде Эллефсоне, и я просто хочу рассказать свою версию истории, потому что люди распространяют дезинформацию, ситуация выходит из-под контроля и имеет мало общего с реальностью. Да, эти видеозвонки действительно имели место, но инициатором их была я, и я не была на тот момент несовершеннолетней, всегда это было по обоюдному согласию. Ничего неподобающего до этого не происходило. Всё было по обоюдному согласию, я не являюсь жертвой, меня совершенно не обхаживали, и именно я была инициатором", – написала поклонница.

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Автор: Диана Могилевич