Артист рассекретил, какое образование получает его младший сын.

Народный артист Украины Иво Бобул впервые за долгое время раскрыл подробности личной жизни. Знаменитость ответил, где сейчас его трое детей и чем они занимаются.

Как известно, у исполнителя песен "А липы цветут", "Все золото мира", "Осенний сад" есть двое сыновей и дочь от разных браков. Самого младшего сына Даниила, которому сейчас 20 лет, артисту родила его нынешняя жена. Певец в интервью Rostyslove Production отметил, что сейчас парень живет в Украине и учится в Институте международных отношений.

"Даниил сейчас учится в Институте международных отношений, второй курс. Так что у него свой путь в жизни. Я за него очень рад. Сейчас ходит на курсы водителей", - поделился звезда.

Несколько лет назад со старшими детьми от предыдущих браков у Иво Бобула были не слишком близкие отношения. Однако сейчас ситуация изменилась. Он поддерживает связь с 41-летним сыном Русланом и дочерью Людмилой. Мужчина уже много лет живет в США, а женщина, вероятно, находится в Украине.

"У меня две внучки. Все хорошо, они в Черновцах живут. Одна учится, а другая работает. Руслан у меня уже взрослый, он в Америке живет. Звоним друг другу, в прошлом году виделись с ним, говорили, общались. Он хотел приехать в Украину, но я говорю, что война. И у него работа такая серьезная, что он не может", - добавил певец.

Артист также рассказал, общается ли со своим кумом - вторым президентом Украины Леонидом Кучмой. Он является крестным отцом Даниила. По словам Иво Бобула, они общаются, но не часто. Несмотря на это, Кучма не забывает о крестнике и поздравляет его с днем рождения.

"У Даниила был день рождения, он его поздравил. Раньше мы чаще встречались. Сейчас война и немного не до того. Но звоним друг другу, узнаем о здоровье, жизни, нужна ли какая-то помощь. Я если выбираю друзей, то на всю жизнь", - отметил исполнитель.

Напомним, ранее Иво Бобул ответил на упреки о сложном характере. Скандальный артист объяснил, каким человеком надо быть, чтобы с ним общаться.

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