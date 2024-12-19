Иво Бобул ответил на упреки о сложном характере: 'Чтобы со мной общаться, нужно...'

Артист неоднократно попадал в скандалы.

Известный украинский певец Иво Бобул, которого часто упрекают в его сложном характере, ответил на обвинения и объяснил, каким человеком нужно быть, чтобы с ним общаться.

По словам артиста, у него мягкий характер, однако есть нюанс - чтобы он пошел на контакт с человеком, эта персона должна обладать талантом.

"Мой характер просто замечательный, я мягкий. У меня нормальный характер. Для того чтобы общаться со мной, надо иметь талант. Я не люблю бездарей. Я люблю талантливых людей, я очень их уважаю. Это не зависит от возраста. Если человек молод, а я вижу талант, то всегда буду с ним общаться. Если он скажет: "Давай, Иво, что-нибудь попробуем", я всегда соглашусь", – сказал артист в интервью Наталье Тур.

При этом он отметил, что многие молодые артисты не предлагают ему коллаборации, потому что боятся его.

"Если есть хороший голос – то можно, если нет – пусть не берутся. Потому что у меня песни не простые", – добавил Бобул.

Напомним, ранее Иво Бобул "наехал" на Вирастюка после публичного унижения. Мужчины уже не первый год конфликтуют.

Вас также могут заинтересовать новости: