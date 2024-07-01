Первенцу ведущей исполнился один месяц.

Известная украинская ведущая Иванна Онуфрийчук, которая месяц назад впервые стала мамой, поделилась новой порцией семейного контента. Телезвезда показала трогательные кадры сына и поздравила его с праздником.

Милые фотографии малыша ведущая опубликовала в своем Instagram. На них невозможно не заметить, что мальчик Адам заметно подрос. Малыш позировал в праздничном наряде с игрушкой и звездной мамой. Онуфрийчук посвятила пост сыну и поделилась, что последний месяц сильно изменил ее жизнь. В частности, она говорит, что он был очень насыщенным для нее.

"Первый месяц Адамчика и мой в роли мамы. Сказать, что это совсем другая, новая жизнь для нас и для меня лично - не сказать ничего. Каким этот месяц был? Насыщенным!" - написала под фото Иванна.

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По ее словам, после возвращения из роддома она совсем не понимала, что делать и как правильно обращаться с сыном. Ведущая рассказала, что к родам хорошо подготовилась, в частности, изучала немало литературы об этом процессе. Однако о быте с новорожденным ребенком, мало знала.

"Быть родителями - однозначно тяжелый труд и теперь я совсем по-другому отношусь к матерям. Теперь и я в лагере тех, кто говорит, что всем мамам нужно памятник при жизни. Однако, кроме трудностей, весь этот месяц я жила с мыслью: как мы вообще раньше были без сыночка? Это такая неописуемая любовь!" - добавила Онуфрийчук.

Подписчики выразили свой восторг от ребенка ведущей в комментариях и написали, что Иванне очень подходит материнство:

"Какой сладенький! Поздравляем, Иванночка, сердечно! Самые счастливые мгновения жизни!"

"Иванночка, вам очень подходит материнство. Крепкого здоровья Адамчику"

"Как быстро растут чужие дети... И свои тоже. Поздравляю! Очень люблю смотреть ваши фото с сыночком! Прямо утешение"

К слову, Иванна в браке с казахским бизнесменом Алмазом с 2021 года. Их первенец родился за границей, в Швейцарии.

Напомним, ранее Иванна Онуфрийчук рассказала о родах за границей.

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