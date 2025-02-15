Мужчина также рассказал, есть ли у него бронь.

Известный молдавский юморист и звезда "Лиги смеха" Иван Люленов откровенно ответил, готов ли пойти на фронт.

По словам 30-летнего мужчины, он пока не решается добровольно пойти в ВСУ и защищать Украину от врага. Однако чувствует вину за то, что остается в тылу во время войны.

"У меня ежедневно есть внутренние противоречия. Я чувствую себя виноватым. Но не знаю, что мне делать. Я не могу понять, что чувствуют ребята на фронте даже и на 1%. Потому что я не в тех обстоятельствах. У меня много друзей в такой ситуации. У комиков и артистов нет брони. Большинство идет на фронт. Среди моего окружения такого нет. Я волнуюсь, потому что вижу, как один за другим идут воевать", - рассказал Иван в интервью YouTube-проекту ТСН "Наодинці".

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Юморист добавил, что хочет пройти базовую военную подготовку, чтобы овладеть основными навыками и быть готовым к любым обстоятельствам в будущем. Об этотм он сказал так:

"В 2024 году чувствовал слабость, потому что сейчас ко мне зайдут, а что я сделаю? Потому что я не подготовлен. И думал пройти БЗВП, возможно".

Напомним, ранее Иван Люленов рассказал, что получает жалобы от родственников из-за поддержки Украины.

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