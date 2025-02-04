К счастью, Иван и его семья не пострадали.

Известный украинский актер и ведущий Иван Городецкий сообщил о беде в семье. Мужчина рассказал, что его жилье сгорело.

Этой новостью он поделился с подписчиками в своем Instagram сегодня, 4 февраля. Иван вместе с женой Екатериной записали видео с места происшествия. Что стало причиной пожара - супруги не отметили. К счастью, они не пострадали.

"Сегодня случилась беда в нашей семье, большая половина нашего дома сгорела. С нами все хорошо, слава Богу. Что-то когда-то начинается и что-то когда-то заканчивается. Какая-то часть нашей жизни тоже закончилась. С чистого листа все начинаем. Все, что осталось - вы видите на видео, все сгорело. Немножко неудобно, но будем благодарны любой поддержке", - сказали Иван и Екатерина.

Что известно об Иване Городецком

Иван родился в Ивано-Франковске. Окончил Харьковский институт искусств им. И. Котляревского. Играл в Харьковском театре юного зрителя, Харьковском государственном академическом украинском драматическом театре им. Т. Г. Шевченко и Киевском академическом театре драмы и комедии на левом берегу. Известен по сериалам "Филин", "Сестры по крови" и многими другими киноработами. Также Городецкий был ведущим первого сезона шоу "Холостяк".

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