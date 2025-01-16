Артист в очередной раз оскандалился, приняв участие в концерте россиян.

В прошлом известный украинский певец, а сейчас беглец Иван Дорн, который живет за границей во время войны и не возвращается на родину, в очередной раз оскандалился. Украинец засветился на концерте с россиянами.

Сам исполнитель в своем Instagram поделился кадрами с вечеринки, а также присутствующие на выступлении распространили видео в сети. Судя по ним, звезда принял участие в вечеринке, организаторами которой были так называемые "хорошие русские". Концерт проходил в Берлине, Германия.

Инициатором выступления был российский режиссер Кирилл Серебренников, которого в стране-агрессоре называют представителем оппозиции. Мужчина ранее осудил войну, но в то же время призвал помогать семьям оккупантов, а за рубежом он прославляет культуру РФ.

На видео было видно, что кроме Дорна, на мероприятии также выступили россияне Чулпан Хаматова, Варвара Шмыкова, Никита Кукушкин, Гоша Кудренко, Никита Еленев и другие. Все они выступили против путинского режима, однако продолжают и дальше продвигать российское. Все вместе они со сцены они вспомнили покойную российскую актрису Евгению Добровольскую, которая ушла из жизни 10 января. Она после аннексии Крыма незаконно пересекала границу и приезжала на полуостров.

На сцене Иван показался с Гошей Кудренко и Никитой Еленевым. В руках артисты держали плакаты с надписями "беженцы", а также "изгнанники". Интересно, что Дорн выступал на украинском, а не на русском, как его друзья-"хорошие русские". К слову, свое выступление украинец завершил такими словами: "Пусть мы победим".

Что известно о позиции Дорна относительно войны

До полномасштабного вторжения певец жил в Украине и продвигал свою музыку здесь. 24 февраля 2922 года знаменитость стал на сторону украинцев и выступил против террора оккупантов. Правда, позже его позиция изменилась. Она стала более молчаливой.

Во время войны Дорн выехал за границу и сейчас с родными живет в Европе. Ранее он заявлял, что в Украину в ближайшее время не вернется, потому что боится, что его заберут на фронт служить. Кстати, это уже не первое выступление Ивана за рубежом с россиянами и для россиян. Но важно указать, что концерты он дает с теми уроженцами страны-агрессора, у которых нейтральная позиция относительно войны.

Напомним, ранее популярный украинский рэпер раскритиковал Ивана Дорна. OTOY прокомментировал неоднозначную позицию беглеца относительно войны в Украине и назвал коллегу талантливым человеком без четкой позиции.

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