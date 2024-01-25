Они познакомились еще в гимназии, но начали встречаться намного позже.

История любви Владимира и Елены Зеленских началась в одной из гимназий Кривого Рога, где учился будущий президент. В седьмом классе в это учебное заведение пришла Елена Кияшко, которая сразу же понравилась Владимиру. Он долго думал, как завоевать ее симпатию. А вот первая леди говорит, что не помнит их первую встречу.

Искра любви вспыхнула между ними уже после окончания школы, когда им было по 17 лет. Существует несколько версий, как завязались их отношения. Александр Пикалов рассказывал, что именно он помог Зеленскому завоевать Елену. По словам Пикалова, он придумал хитрый план - он должен был попросить у Елены видеокассету, а вернул бы ее уже Владимир.

Сам президент придерживается другой истории. По его словам, он случайно встретил Елену на улице. Она шла ему навстречу, держа в руках кассету "Основного инстинкта", которая и стала поводом ближе познакомиться. Владимир попросил у девушки кассету, чтобы посмотреть фильм.

Как рассказал Слава Демин на своем YouTube-канале, у Зеленского никогда не было проблем в общении с девушками, однако в случае с будущей женой все иначе. Изначально для Зеленского это был вызов, а потом он понял, что влюбился по-настоящему. Владимир ухаживал за девушкой, вот только она не очень хотела романтических отношений с ним, потому что встречалась с другим парнем.

Однако, как вспоминает Елена, Владимир привлек ее внимание сообразительностью и чувством юмора. Первая леди говорит, что изначально у них не очень ладились отношения, но вскоре она поняла, что они смотрят в одну сторону, им просто было интересно вместе.

А дальше все закрутилось... Пара встречалась 8 лет, но жили они отдельно. Владимир считал, что брак подразумевает быстрое рождение детей, а Елена, в свою очередь, на него не давила. Решился он на предложение руки и сердца во время их визита в кинотеатр на трогательный фильм. Тогда Зеленский почувствовал, что готов создать семью.

А вот Пикалов рассказал другую версию. По его словам, в тот период их команду КВН начали приглашать на гастроли, в том числе в Киев. Избранницы комиков насторожились, что они могут поддаться столичных соблазнам, поэтому сказали, что без свадьбы никуда их не отпустят. Поэтому, по словам Пикалова, в один месяц было три свадьбы в команде.

Поженились Владимир и Елена в 2006 году, а вскоре у них родилась дочь Александра. Через девять лет в семье появился сын Кирилл. Они - образцовая семья.

Пара вместе уже почти 30 лет. Они вместе проходят жизненные испытания, в том числе и полномасштабное вторжение. Известно, что сейчас супруги не могут жить вместе, однако верят, что вскоре война закончится и все семьи смогут воссоединиться.

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