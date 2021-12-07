Наташа Королева шокировала светским выходом со своим супругом Тарзаном.

Известная певица Наташа Королева появилась на одном из светских мероприятий со своим супругом, стриптизером Тарзаном. Конечно, звезда не упустила возможности похвастаться своим ярким образом перед поклонниками, вот только они его совсем не оценили.

Так, в кадре Королева предстала в черном платье, с волнистыми локонами и ярким макияжем с акцентом на красные губы. А Тарзан позировал в черной рубашке с белыми узлами.

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Напомним, ранее вокруг известного стриптизера Тарзана разразился новый секс-скандал. Ему угрожали "слить" в сеть видео оргии с его участием.

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Автор: Диана Могилевич