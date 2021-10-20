Тарзану угрожали "слить" в сеть видео оргии с его участием.

Известный стриптизер Тарзан (настоящее имя - Сергей Глушко, - УНИАН) пытается быть примерным семьянином в браке с Наташей Королевой, однако его альтер-эго берет свое. Обвинения в измене появляются снова и снова.

Читайте также"Мерзкое личико": сына Наташи Королевой беспощадно "разнесли" в сетиВ деталях интимных связей Сергея теперь разбирается российский суд. Об этом говорится в сюжете "Секретных материалов".

"Очередной секс-скандал с Тарзаном: неизвестная женщина шантажировала мужа Королевой и угрожала опубликовать интимное видео, где изображена оргия с его участием. А сняли его 20 лет назад. За непубликование требовали 2 млн рублей (почти 800 тыс. грн)", - рассказывают журналисты.

Однако все пошло не по плану: Тарзан обратился в полицию, злоумышленницу задержали во время передачи денег. Теперь неудачница-вымогательница сядет в тюрьму на 5 лет.

Скандал вокруг Тарзана в 2020 году

Тарзан уже оказывался в центре скандала в начале осени прошлого года. Тогда Наташа Королева обнаружила исчезновение драгоценностей из дома на крупную сумму. Оказалось, что к ее мужу приходили две девушки, одна из которых оказалась его любовницей. Она даже говорила, что беременна от него. Тарзан говорил, что его напоили, чтобы потом шантажировать. Но Королева решила не разрывать с ним отношения и сохранила семью.

Автор: Виолетта Орлова