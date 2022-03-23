Данилко заявил, что хочет видеть Путина на скамье подсудимых.

Украинский артист Андрей Данилко предложил наказание для президента РФ Владимира Путина за войну в Украине.

В интервью "Фактам" он сказал, что очень хочет увидеть Путина вместе с окружением, что ему потакает, на скамье подсудимых.

"Просто застрелиться или умереть от пули - для Путина уже слишком легкая смерть. Хочу видеть его на скамье подсудимых. Вместе с окружением, что ему потакает. Ведь там, на верхушке, все связаны. И они это понимают. Конечно, многим хотелось бы сейчас найти выход из ситуации, придумать вариант Б, В, а получается только Ж - ж*па", - сказал Данилко.

Напомним, ранее Андрей Данилко высказался о пропутинской позиции российских артистов.

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