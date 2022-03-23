Артист вспомнил историю еще тех времен, когда гастролировал в РФ.

Украинский артист Андрей Данилко рассказал, что еще во времена, когда он гастролировал по России, его попросили принять участие в Дне милиции в Кремле, но он отказался. После этого эго начали травить.

Об этом он рассказал в интервью "Фактам".

"Помню, мне позвонили по телефону и сказали: "Андрей, надо чтобы вы приняли участие в Дне милиции в Кремле". Говорю, я не могу – мой номер театральный, не эстрадный. Мне в ответ: "Это личная просьба Константина Львовича (генеральный директор Первого канала, - УНИАН)!" Но я не поехал. И все дальнейшее травля меня, исходившая от Эрнста, - это набор мести за то, что я не подчинился. Просто они не понимают, что нас можно напугать, запретить, но мы никогда не будем ползать. Этой функции в нашем телефоне просто нет", - вспомнил Данилко.

Также он добавил, что все, что сейчас делает президент РФ Владимир Путин на территории Украины - это месть, месть за нашу независимость.

"Все, что российская армия сделала с Мариуполем, Харьковом, Черниговом, это просто месть путина за то, что Украина чувствует себя независимой. Месть, которую поддерживают и артисты, танцевавшие на недавнем "бале сатаны" в честь крымских событий", - добавил артист.

Напомним, ранее Андрей Данилко высказался о пропутинской позиции российских артистов.

Вас также могут заинтересовать новости: