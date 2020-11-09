Шейк показала лицо / instagram.com/irinashayk
Супермодель Ирина Шейк опубликовала в Instagram новую фотографию.
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Фотограф запечатлел ее лицо крупным планом. Стоит отметить, что у нее идеальные черты лица, которые не оставили равнодушными фанатов. Фото было сделано в черно-белых цветах. А чтобы добавить ему блеска, Ирина надела колье с множеством камней.
Буквально за час фотография набрала больше 165 тысяч лайков и почти 1000 комментариев от восторженных поклонников.
"Вау", "Красотка", "Супер", - написали фанаты.
Модель показала фото / instagram.com/irinashayk
Кто такая Ирина Шейк:
- Ирина Валерьевна Шайхлисламова родилась 6 января 1986 года в городе Еманжелинске (Челябинская область)
- В 2007 она стала лицом бренда Intimissimi
- В декабре 2016 года впервые приняла участие в показе нижнего белья Victoria’s Secret Fashion Show 2016 в Париже
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