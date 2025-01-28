Она также ответила, писал ли ей кто-то из российских актеров в начале войны.

Украинская актриса Ирина Островская, которая известна по сериалу "Реванш" и фильму "Дом за стеклом", высказалась о коллегах-россиянах.

По словам Ирины, она неоднократно работала с ними на одной съемочной площадке. Но их объединяла только работа, а вот общение с представителями РФ было неинтересным актрисе. И когда началось полномасштабное вторжение Ирина не получила ни одного сообщения от бывших коллег со словами поддержки.

"Никто не писал, и я не пыталась стучать. Да, я пересекалась с ними в кадре и это все, они никогда меня не интересовали. Писали другие иностранные актеры и режиссеры, с которыми я работала, и которые меня очень поддержали, литовская прекрасная актриса Агне Грудите, хорватский режиссер Далибор Матанич", - отметила Островская в интервью Фактам ICTV.

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Актриса также добавила, что не понимает актеров-предателей, которые продолжают работать в РФ в то время, как оккупанты ежедневно уничтожают все украинское и убивают мирных людей. О них она сказала так:

"Они мне не интересны, они выбрали свой путь, какое мне дело до них".

Напомним, ранее украинская актриса Наталья Васько высказалась о работе с россиянами.

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