"Это просто нечто": жена экс-футболиста "Динамо" позировала на камеру в трусиках (фото)
23:22, 01 мая 2020Звезды
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На фото Ирина Морозюк позирует в сиреневом кружевном топе и ярко желтых кружевных трусиках.
Ирина Морозюк / фото Instagram
Эпатажная жена бывшего футболиста киевского "Динамо" Николая Морозюка Ирина показала неимоверно соблазнительное фото.
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Снимок Ирина выставила на своей странице в Instagram.
На нем она позирует в сиреневом кружевном топе и ярко желтых кружевных трусиках. Ногти Ира накрасила под цвет топа.
«Это просто нечто», «Сочная», «Сексуальная», «Я бы изменил жене с тобой. Говорю честно», - комментировали поклонники Ирины Морозюк.
фото: Ирина Морозюк/Instagram
Как сообщал УНИАН, эпатажная жена бывшего футболиста киевского "Динамо" Николая Морозюка Ирина обрадовала поклонников новой сексуальной фотографией.
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