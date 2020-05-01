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"Это просто нечто": жена экс-футболиста "Динамо" позировала на камеру в трусиках (фото)

23:22, 01 мая 2020
Звезды
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Ирина Морозюк / фото Instagram

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Снимок Ирина выставила на своей странице в Instagram.

На нем она позирует в сиреневом кружевном топе и ярко желтых кружевных трусиках. Ногти Ира накрасила под цвет топа.

«Это просто нечто», «Сочная», «Сексуальная», «Я бы изменил жене с тобой. Говорю честно», - комментировали поклонники Ирины Морозюк.

фото: Ирина Морозюк/Instagram

Как сообщал УНИАН, эпатажная жена бывшего футболиста киевского "Динамо" Николая Морозюка Ирина обрадовала поклонников новой сексуальной фотографией.

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