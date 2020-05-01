"Это просто нечто": жена экс-футболиста "Динамо" позировала на камеру в трусиках (фото)

На фото Ирина Морозюк позирует в сиреневом кружевном топе и ярко желтых кружевных трусиках.

Эпатажная жена бывшего футболиста киевского "Динамо" Николая Морозюка Ирина показала неимоверно соблазнительное фото.

Читайте также"В жизни и в Instagram?" жена экс-футболиста "Динамо" Морозюк шокировала поклонников нелепым видео

Снимок Ирина выставила на своей странице в Instagram.

На нем она позирует в сиреневом кружевном топе и ярко желтых кружевных трусиках. Ногти Ира накрасила под цвет топа.

«Это просто нечто», «Сочная», «Сексуальная», «Я бы изменил жене с тобой. Говорю честно», - комментировали поклонники Ирины Морозюк.

Как сообщал УНИАН, эпатажная жена бывшего футболиста киевского "Динамо" Николая Морозюка Ирина обрадовала поклонников новой сексуальной фотографией.