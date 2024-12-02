Танцовщица набрала лишние килограммы после отпуска в Карпатах.

Илона Гвоздева известна своей любовью к танцам и активному образу жизни. Однако, даже звезды иногда позволяют себе расслабиться и насладиться отдыхом. После возвращения из Карпат хореограф заметила изменения в своей фигуре и решила не терять времени.

Она призналась, что набрала 1,5 килограмма, но не слишком расстраивается по этому поводу. Илона отметила, что ей нравится, как изменилось ее лицо, оно стало более округлым и свежим.

Однако, как профессиональная танцовщица, Гвоздева понимает важность поддержания формы. Поэтому она решила добавить к своим привычным танцевальным тренировкам еще и занятия в спортзале.

Видео дня

"С точки зрения профессиональных занятий - это даже очень хорошо. Сначала я набрала массу. Ну а теперь сушка", - объяснила Илона.

Кроме силовых тренировок, звезда также регулярно посещает массажиста. Она убеждена, что комплексный подход поможет ей быстро вернуть желаемую форму и улучшить самочувствие.

Илона Гвоздева своим примером в очередной раз доказала, что важно любить свое тело и заботиться о нем, независимо от обстоятельств.

Напомним, танцовщица Илона Гвоздева сообщила о потере близкого человека.

Вас также могут заинтересовать новости: