Известная украинская танцовщица Илона Гвоздева сообщила о потере близкого человека.
Сегодня, 2 августа, она рассказала, что умер дедушка ее мужа. Как его звали и что стало причиной смерти - она не написала. Однако оказалось, что мужчина ушел из жизни через 5 месяцев после смерти своей жены. Поэтому Гвоздева решила опубликовать в своем Instagram совместное фото покойной пары и почтила их память.
"Теперь вы вместе на небесах. Светлая память и пусть земля вам будет пухом", - написала Илона.
Подписчики танцовщицы поддержали ее комментариями и выразили свои соболезнования.
- "Эта ваша фотосессия была невероятной. Такая память для всей семьи. Успели оставить в памяти то поколение для ваших деток"
- "Мои самые искренние соболезнования! Царство небесное"
- "Пусть с Богом покоятся"
- "Так жаль, что родной человек уходит от тебя в вечность. Ощущение, будто вырвали сердце и душу".
Напомним, недавно стало известно о смерти известного украинского диктора Василия Манько. По словам коллеги, мужчина много лет боролся с онкологией, а недавно перенес сложную операцию по удалению желудка. Однако его сердце не выдержало дальнейшего лечения и остановилось навсегда.