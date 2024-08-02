Умер дедушка ее мужа.

Известная украинская танцовщица Илона Гвоздева сообщила о потере близкого человека.

Сегодня, 2 августа, она рассказала, что умер дедушка ее мужа. Как его звали и что стало причиной смерти - она не написала. Однако оказалось, что мужчина ушел из жизни через 5 месяцев после смерти своей жены. Поэтому Гвоздева решила опубликовать в своем Instagram совместное фото покойной пары и почтила их память.

"Теперь вы вместе на небесах. Светлая память и пусть земля вам будет пухом", - написала Илона.

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Подписчики танцовщицы поддержали ее комментариями и выразили свои соболезнования.

"Эта ваша фотосессия была невероятной. Такая память для всей семьи. Успели оставить в памяти то поколение для ваших деток"

"Мои самые искренние соболезнования! Царство небесное"

"Пусть с Богом покоятся"

"Так жаль, что родной человек уходит от тебя в вечность. Ощущение, будто вырвали сердце и душу".

Напомним, недавно стало известно о смерти известного украинского диктора Василия Манько. По словам коллеги, мужчина много лет боролся с онкологией, а недавно перенес сложную операцию по удалению желудка. Однако его сердце не выдержало дальнейшего лечения и остановилось навсегда.

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