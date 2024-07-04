Эктор вероятно скоро станет отцом / фото инстаграм Эктора Хименеса-Браво

Известный кулинар и судья проекта "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво недавно заинтриговал подписчиков.

52-летний мужчина опубликовал в Instagram фото из больницы. На нем видно УЗИ-снимок ребенка, который сделан 1 июля этого года.

Подписчики сразу начали предполагать, что таким образом Эктор намекнул на свое будущее отцовство.

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Скриншот сторис Эктора Хименеса-Браво

Однако сам Эктор не написал никаких подробностей, но лишь добавил, что давно ждал этого важного дня.

"Да, этот день наконец-то настал", - лаконично высказался мужчина и добавил в конце смайлик со слезами.

Скриншот сторис Эктора Хименеса-Браво

Что известно о личной жизни Эктора Хименеса-Браво

Официально Эктор не был ни разу женат и у него нет детей. Он редко рассказывает о своей личной жизни. Известно, что у него был роман с девушкой Анной. Однако, по словам Хименеса-Браво, их отношения не выдержали публичность.

Эктор с бывшей девушкой Анной / скриншот Insragram

Сейчас он иногда публикует фотографии новой избранницы в сети, но ее лицо не показывает.

Эктор с любимой / фото инстаграм Эктора Хименеса-Браво

Напомним, ранее кулинар Эктор Хименес-Браво возмущенно отреагировал на шутки об уклонистах.

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