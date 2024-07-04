Мужчина показал трогательный снимок.

Известный кулинар и судья проекта "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво недавно заинтриговал подписчиков.

52-летний мужчина опубликовал в Instagram фото из больницы. На нем видно УЗИ-снимок ребенка, который сделан 1 июля этого года.

Подписчики сразу начали предполагать, что таким образом Эктор намекнул на свое будущее отцовство.

Видео дня

Однако сам Эктор не написал никаких подробностей, но лишь добавил, что давно ждал этого важного дня.

"Да, этот день наконец-то настал", - лаконично высказался мужчина и добавил в конце смайлик со слезами.

Что известно о личной жизни Эктора Хименеса-Браво

Официально Эктор не был ни разу женат и у него нет детей. Он редко рассказывает о своей личной жизни. Известно, что у него был роман с девушкой Анной. Однако, по словам Хименеса-Браво, их отношения не выдержали публичность.

Сейчас он иногда публикует фотографии новой избранницы в сети, но ее лицо не показывает.

Напомним, ранее кулинар Эктор Хименес-Браво возмущенно отреагировал на шутки об уклонистах.

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