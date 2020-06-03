Ирина Федишин показала подписчикам родного отца в весеннем саду (фото)
Украинская певица Ирина Федишин поделилась новым семейным фото.
Так, на своей странице в Instagram исполнительница разместила снимок сделанный в саду. На фотографии, улыбаясь, позировали артистка, ее отец Петр Федишин, муж Виталий Челнок и сынки Юрий и Олег.
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"В папином молодом саду", - подписала публикацию Ирина Федишин.
Под фото поклонники знаменитости отметили, что у Ирины молодой отец и оценили старания Петра Федишина.
"Ирочка, какой у вас молодой папа", "Какая красота", "Очень хорошо".
Украинская певица Ирина Федишин начала активную подготовку к лету. Звезда решила накачать стальные кубики и показала фанатам процесс тренировок.
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