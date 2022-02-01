Певица поделилась совместным снимком с Александром Пономаревым.

Украинская певица Ирина Билык встретилась со своим давним другом и коллегой Александром Пономаревым.

Звезды поделились фото со встречи в своих Instagram.

"Когда-то ты готовил для меня чай, а теперь я для тебя приготовлю настоящий украинский борщ!" – подписала Билык снимок, попросив подписчиков оставлять свои рецепты.

"Больше 25 лет дружбы", – написал Пономарев.

"Какие красивые", "Такие друзья на вес золота", "Самые лучшие, гордость нашей страны", "Знакомые все лица", "Люблю обоих", "Ждем рецепт вашего борща", "Вы классные", "Вы – легенды", "Самые любимые", "Ждем дуэт", "Хорошенькие", "Звезды Украины", – отреагировали поклонники в комментариях под снимками.

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