После этого она начала его еще больше уважать.

Певица Ирина Билык вспомнила свой большой сольный концерт во Дворце "Украина". Послушать ее хиты пришел президент Владимир Зеленский вместе со своей супругой Еленой.

После исполнения одного из хитов Зеленский подошел к сцене, вручил Билык роскошный букет цветов и сказал: "Ирина, ты наша любовь".

Такой поступок президента поразил певицу до глубины души. В эфире "Нашего радио" она сказала, что начала еще больше его уважать.

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"У меня впервые не только были комплименты или подарки, а он пришел лично", - сказала Билык.

Стоит отметить, что это событие произошло еще в 2021 году, до полномасштабного российского вторжения. Билык стала первой в Украине певицей, на концерт которой пришел сам президент.

Напомним, ранее Ирине Билык сделали предложение прямо на концерте. Влюбленный мужчина поднялся к ней на сцену, встал на одно колено, протянул коробочку с кольцом и спросил: "Ты станешь моей женой?" Певица засмущалась и не знала, что сказать.

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