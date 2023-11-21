Певица Ирина Билык вспомнила свой большой сольный концерт во Дворце "Украина". Послушать ее хиты пришел президент Владимир Зеленский вместе со своей супругой Еленой.
После исполнения одного из хитов Зеленский подошел к сцене, вручил Билык роскошный букет цветов и сказал: "Ирина, ты наша любовь".
Такой поступок президента поразил певицу до глубины души. В эфире "Нашего радио" она сказала, что начала еще больше его уважать.
"У меня впервые не только были комплименты или подарки, а он пришел лично", - сказала Билык.
Стоит отметить, что это событие произошло еще в 2021 году, до полномасштабного российского вторжения. Билык стала первой в Украине певицей, на концерт которой пришел сам президент.
Напомним, ранее Ирине Билык сделали предложение прямо на концерте. Влюбленный мужчина поднялся к ней на сцену, встал на одно колено, протянул коробочку с кольцом и спросил: "Ты станешь моей женой?" Певица засмущалась и не знала, что сказать.