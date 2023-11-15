Певица засмущалась и не знала, что сказать.

Певице Ирине Билык неожиданно сделали предложение руки и сердца прямо на ее концерте. Влюбленный мужчина поднялся к ней на сцену, встал на одно колено, протянул коробочку с кольцом и спросил: "Ты станешь моей женой?"

Кроме того, мужчина пришел на концерт к своей любимице с огромным букетом роз. Он сказал, что будет любить ее, а также пообещал Билык верность и счастье.

Сама артистка немного растерялась от такого сюрприза, однако ей все же удалось взять себя в руки. Она сказала, что многие могут подумать, что это какое-то шоу, но на самом деле это не так.

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"Для меня любовь - это и верность, честность. Обязательно честность. Мне бы очень хотелось иметь такого мужчину как ты. Но ведь мы совсем не знакомы, но я просто вижу тебя в зале и я очень счастлива, когда ты со мной на всех концертах. И сейчас я подумала, ну это будет неправильно, сказать человеку, который меня любит, который мне тоже нравится, кстати. Это будет очень неправильно сказать "нет"", - произнесла Ирина.

К слову, какое решение приняла Билык - неизвестно. Однако стоит отметить, что последнее время она подогревает слухи о воссоединении с Дмитрием Коляденко.

Напомним, ранее Ирина Билык перевела на украинский хит "Мы будем вместе", который посвятила Дикусару.

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