Певица Ирина Билык рассказала об интервальной диете
14:05, 16 июня 2020Звезды
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Певица решила похудеть с помощью модной диеты.
Ирина Билык решила похудеть / фото instagram.com/bilyk_iryna
Украинская певица Ирина Билык рассказала в Instagram, что решила похудеть. Для этого она выбрала интервальную диету.
Так, человек может кушать только восемь часов в день, а остальные 16 - нет. Звезда поинтересовалась у подписчиков, кто пробовал такую диету и есть ли результаты.
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На данный пост ответила известная психолог Наталия Холоденко. Она рассказала, что эта диета действенная и помогает похудеть.
"Да! Супер эффект. Плюс, если есть два раза в день, есть хочется меньше, чем когда ешь три и более раз", - написала Холоденко.
Как сообщал УНИАН, Адель стесняется своей новой фигуры и скупает одежду.
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