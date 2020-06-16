Певица Ирина Билык рассказала об интервальной диете

Певица решила похудеть с помощью модной диеты.

Украинская певица Ирина Билык рассказала в Instagram, что решила похудеть. Для этого она выбрала интервальную диету.

Так, человек может кушать только восемь часов в день, а остальные 16 - нет. Звезда поинтересовалась у подписчиков, кто пробовал такую диету и есть ли результаты.

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На данный пост ответила известная психолог Наталия Холоденко. Она рассказала, что эта диета действенная и помогает похудеть.

"Да! Супер эффект. Плюс, если есть два раза в день, есть хочется меньше, чем когда ешь три и более раз", - написала Холоденко.

Как сообщал УНИАН, Адель стесняется своей новой фигуры и скупает одежду.

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