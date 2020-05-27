Актер украинского происхождения из "Индианы Джонса" Дмитрий Дьяченко умер от передозировки

Дмитрий Дьяченко - скончался от передозировки фентанила и диазепама. Его нашли мертвым в собственном доме.

Дмитрий Дьяченко - американский актер украинского происхождения скончался от передозировки лекарств.

Об этом сообщает TMZ.

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Как сообщается, актер умер еще в апреле, однако известно об этом стало только сейчас, когда специалисты определили причину смерти.

По данным Управления судебно-медицинской экспертизы в Дейтона-Бич, штат Флорида, официальная причина смерти Дмитрия указана как сочетание токсичности фентанила и диазепама.

В отчете также говорится, что Дмитрий "получил травму от удара током на работе за несколько дней до того, как его нашли мертвым в своем доме", но медицинский эксперт в конечном итоге исключил отсроченную аритмию из-за поражения электрическим током в качестве причины смерти.

Дмитрий Дьяченко сыграл в таких фильмах, как "Солдат Джейн", "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа", "Запретная зона", а также в сериалах "Крутой Уокер: Правосудие по-техасски", "C.S.I.: Место преступления Майами", "Кости". Ему было 52 года.

Как сообщал УНИАН, ранее в Лос-Анджелесе в возрасте 86 лет ушел из жизни американский актер и комик Фред Уиллард.

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