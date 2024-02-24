Он говорит, что не стоит делить мужчин на категории.

Солист дуэта TamerlanAlena Тамерлан высказался относительно мобилизации блогеров-волонтеров, которые прикрываясь благотворительностью, выезжают за границу. Мужчина, который с первых дней войны пошел воевать на фронт говорит, что это странная ситуация.

"Я считаю, что это действительно другая реальность. Когда выезжают, например, женщины с детьми - это один вопрос. Когда то же самое делают военнообязанные ребята, которые по волонтерской программе выезжают и где-то оказываются на берегу океана, то это немножко странно. Сейчас такое время, когда нужно быть в одном эмоциональном потоке и поддерживать тех, кому крайне трудно", - подчеркнул певец в интервью для издания OBOZ.UA.

Тамерлан добавляет, что с пониманием относится к известным людям, которые боятся идти в ВСУ и остаются в тылу. Однако блогеров он не воспринимает серьезно.

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"Когда-то был разговор о блогерах, которые закрывают сборы, что они более полезны в тылу. Но мы сами видим, как эти блогеры себя проявляют, имея мнимую привилегию. Ответ спикера Сухопутных войск ВСУ был таков, что это не мешает делать свое дело и сборы, находясь у Starlink где-то не на первой позиции, а на второй. Я считаю, что нельзя делать какие-то категории, что кто-то должен, кто-то не должен. У нас есть гражданский долг перед своей страной, никто его не отменял", - сказал он.

Напомним, ранее украинский актер и военный Константин Костышин высказался о мобилизации известных людей.

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