Мужчина говорит, что должны идти воевать те, кто годен, но есть нюансы.

Украинский актер и военный Константин Костышин, который известный по сериалам "Любимые дети", "Скорая помощь" и другим киноработам, высказался по поводу мобилизации известных людей, которую активно обсуждают в последнее время.

"Я не считаю, что актеры - это какие-то привилегированные люди. Мой однозначный ответ: должны идти на фронт все те, кто годен к службе. Но и понимаю, что нельзя грести под одну гребенку - всех сразу забрать", - подчеркнул он в интервью для издания OBOZ.UA.

Константин, который почти год находится на фронте, добавил, что люди нужны не только в ВСУ, но и на любых других работах, например, в театре, ведь все может просто остановиться.

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"В любом случае театр не может не работать. Часть актеров должна оставаться и играть спектакли. Поддерживать дух людей и помогать им не впасть в пропасть безвыходности. Театр должен существовать, но не может быть так, что актеров война не касается. На самом деле, такого у нас и нет - на фронте немало артистов", - рассказал актер.

Напомним, недавно певец Саша Чемеров высказался о мобилизации. Он сказал, что она обязательно нужна, но не стоит давить на людей.

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