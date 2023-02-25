По словам Гвоздевой, все сейчас стали другими.

Известный хореограф и экс-участница шоу "Танцы со звездами" Илона Гвоздева разгневала украинцев. Вчера, в годовщину полномасштабной войны РФ против Украины, она заявила, что хочет все это забыть. Мало того, она хвасталась перед фанатами своим домом, который строит все это время.

"Все пишут заметки с упоминанием 24 февраля, снова сирены, снова подвалы, и вновь переживают все те ужасы прошлого года, а я так больше не хочу и не могу... Я просто хочу все это забыть и продолжать жить дальше. Как бы там ни было, но этот год для меня и нашей семьи стал символом нашей новой жизни, новые знакомства, проекты, которые стали опорой для женщин и помогают нуждающимся, дом, который помог переключиться и все изменилось к лучшему!", - заявила Гвоздева в Instagram.

После того, как танцовщица напомнила фанатам о своем доме, она написала, что украинцы, конечно, не забудут эту боль за разрушенные дома и города. По словам Гвоздевой, все сейчас стали другими.

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"Я хочу улыбаться, планировать дальше свою жизнь, верить в победу и светлое будущее наших детей. Теперь мы все другие, трансформация нашего сознания помогла нам сделать переоценку ценностей и эта война сделала нас сильной нацией мира! Так что держимся, продолжаем помогать и приближать день победы. Слава нашим героям, светлая память погибшим и пусть наступит мир", - добавила хореограф.

В комментариях Гвоздевой указали на неуместность ее слов о войне, которую она хочет забыть. Также Фанаты возмутились тем, что танцовщица назвала этот период "новой жизнью" и не забыла похвастаться своим домом.

Что пишут в комментариях:

"Трудно представить, о чем вы думали, когда писали этот пост"

"Илона, всегда читала посты и радовалась за вашу семью, сейчас, прочитав то, что вы написали, я просто в шоке. У нас что, война уже закончилась, перестали убивать людей, миновала угроза нового наступления? Что вы пишете? Как это забыть?"

"На этот раз неудачный пост вообще. У людей слезы от ужасных воспоминаний, а вы о своих достижениях"

"Хорошо, что к лучшему изменилось у вас! А сколько десятков тысяч в земле лежат, сколько детей замучено, это никак и никогда не забыть"

"Особенно "приятно" читать тем, кто уже год в оккупации. Нас просто хотят забыть?"

Напомним, ранее Илона Гвоздева рассказала, что оставила сына на своих родителей. Свое решение она объяснила очень гневно.

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