Танцовщица рассказала, почему решила оставить 2-летнего сына у своих родителей.

Известный украинский хореограф и экс-участница шоу "Танцы со звездами" Илона Гвоздева ответила на хейт, который на нее льется из-за того, что она бросила своего 2-летнего сына на бабушку с дедушкой. Танцовщица гневно объяснила свою позицию.

"Где мой сын? Что ты за мать? Почему Доминик не с вами? Как можно оставить ребенка на родителей? И много подобных вопросов каждый день получаю в директ... Отвечу один раз особо заинтересованным и эту тему закрою навсегда, потому что уже нет сил и терпения слушать все это!!! Если еще до сих пор кто-то не заметил, в стране война, Киев как и многие другие города находятся под постоянной воздушной угрозой и не только, муж остался почти без работы", - написала Гвоздева на своей странице в Instagram.

Она рассказала, что ее семья решила продолжать строить дом, однако деятельность танцовщицы сейчас приносит больше денег, чем работа ее мужа. Поэтому Гвоздева не может сидеть дома с детьми.

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"Никому не интересно знать о круглосуточном тяжелом труде, постоянных кредитах, неудачах, разочарованиях, долгах и всем в этом духе. Жизнь в Киеве не из дешевых, обучение первого ребенка, курсы, строительство, няни для младшего, все это очень дорого стоит и тянуть все не получается! Слава Богу, у меня есть такие замечательные родители, которые не побоялись в таком возрасте взять на себя такую ответственность и хотя бы таким образом помочь нам и тем самым уберечь сына от психологического стресса и запугиваний!", - добавила танцовщица.

По словам Гвоздевой, ее сердце разрывается каждый раз, когда она видит на детских площадках мам с сыновьями. Однако сейчас она никак не может все это исправить и быть рядом со своим маленьким сыном. Судя по всему, танцовщицу сильно задел хейт в сети, поэтому она решила ответить всем, кто обвиняет ее в том, что она бросила сына.

"Поэтому хватит меня травить своими советами относительно материнства, смотрите за собой, своей семьей и детьми. Стоит примерить ваше узкое мышление и шаблоны на другие семьи. Ведь я показываю в insta только 20% своей жизни и то что я считаю нужным. Жаловаться на судьбу, страдать и делать из себя жертву не буду, не дождетесь", - гневно резюмировала она.

Напомним, ранее Гвоздева показала особняк, который сейчас строит под Киевом. Знаменитость поделилась, что строительство началось еще до 24 февраля, а сейчас работы продолжаются.

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