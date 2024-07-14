Она также отметила, что еще привыкает к своим новым формам.

Украинская танцовщица и участница шоу "Танцы со звездами" Илона Гвоздева рассказала, как чувствует себя после маммопластики.

Не секрет, что она сделала себе операцию по увеличению груди более шести месяцев назад. Однако отметила, что до сих пор испытывает дискомфорт в той зоне.

"Ощущение легкого дискомфорта. Имею в виду, что я еще привыкаю к новому размеру. Когда напрягаются грудные мышцы, конечно, чувствую это по-новому", - написала Гвоздева в своем Instagram и показала фото с отдыха.

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К слову, Илона долгое время решалась на операцию, но поняла, что так будет лучше для ее внутреннего состояния. Более того, по словам танцовщицы, это была ее давняя мечта. А рождение двоих детей, спортивный образ жизни и последние годы постоянного стресса очень сильно повлияли на ее тело.

Перед хирургическим вмешательством она проконсультировалась со многими врачами и даже была на сеансах у психолога. Но сейчас Гвоздева довольна своими новыми формами.

Напомним, недавно Илона Гвоздева пожаловалась на проблемы со здоровьем. В 35 лет она заболела ветрянкой, которая во взрослом возрасте тяжелее переносится.

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