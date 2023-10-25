Сейчас девушка находится под наблюдением врачей.

Участница шоу "Танцы со звездами", хореограф Илона Гвоздева поделилась с поклонниками радостной новостью - она осуществила свою мечту. Так, артистка сделала маммопластику (операция по увеличению груди, - УНИАН).

Пока Гвоздева отходила от наркоза, на связь вышла ее коллега. Она рассказала, что артистка хорошо пережила хирургическое вмешательство.

"Друзья, с Илонкой все хорошо! Все сделали! Пока ее не беспокоим", - отметила коллега хореографа.

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Вскоре и сама Гвоздева пообщалась с поклонниками. Она рассказала, что ее уже перевели в палату. По ее словам, она хорошо себя чувствует, однако какое-то время ей придется ходить в корсете.

"Меня только что перевели в палату. Я уже отхожу от наркоза. Все хорошо! Спасибо всем, кто волновался. Всем членам семьи я уже позвонила. Жива, здорова, ложусь спать", - добавила танцовщица.

Напомним, ранее хореограф Илона Гвоздева снялась топлес. Танцовщица показала свое тело и рассказала о подготовке к операции.

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