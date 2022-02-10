Хореограф пожаловалась, что из-за работы не всегда успевает уделить внимание своим детям.

У Илоны Гвоздевой двое детей: сын Доминик, которому сейчас 1 год и 4 месяца, и дочь Валерия, которой 6 лет. Звездная мама признается - не всегда уделяет своим детям достаточно внимания.

Об этом Гвоздева написала у себя в Инстаграм.

Илона выложила фото своего сына в Инстаграм, и рассказала, что ей редко когда удается побыть с мужем и ребенком наедине.

"Но эти моменты такие сладкие", - написала Илона.

Женщина рассказала, что из-за того, что между детьми относительно большая разница в возрасте, и у них разный график, она всегда чувствует недостаток своего внимания в их жизни.

"Но я точно знаю - очень важно уделять им время порознь, чтоб каждый мой ребёнок чувствовал себя любимым и все внимание получал себе. Ведь как бы я ни хотела, все равно присутствует небольшая ревность с их стороны, и мама с папой не разорвутся. Может, я и мало провожу время с детьми из-за работы, но когда я рядом, то целиком и полностью для них!" - написала Гвоздева.

Напомним, украинская танцовщица Илона Гвоздева рассказала, как лечилась от коронавируса. Спортсменка подхватила коронавирусную болезнь, а точнее один из вариантов ее мутации - "Омикрон" - во время поездки в Грузию.

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