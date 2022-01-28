Танцовщица подхватила коронавирус во время поездки в Грузию.

Украинская танцовщица Илона Гвоздева рассказала, как лечилась от коронавируса. Спортсменка подхватила коронавирусную болезнь, а точнее один из вариантов ее мутации - "Омикрон" - во время поездки в Грузию.

О том, как она лечилась от недуга, танцовщица рассказала на своей страничке в Instagram.

Гвоздева отметила, что решила написать этот пост по многочисленным просьбам подписчиков, которые расспрашивали девушку о симптомах и о том, как проходила болезнь.

"Все случилось внезапно и сначала я даже не поняла что это ковид - новый штамм. Так как все симптомы очень напоминают обычное ОРВИ", - рассказала танцовщица.

Из симптомов Гвоздева отметила у себя першение в горле, слабость, недомогание, головную боль, температуру 37-37,5 и легкий насморк.

"Только сдав тест я поняла что у меня коронавирус. Муж находился со мной все это время и он не заболел, видимо его иммунная система сильнее, а может просто Бог отвел, хотя все симптомы у него тоже были, но при этом отрицательный тест", - рассказала спортсменка.

Девушка поделилась, что также сдавала анализы крови: общий, д-димер, коагулограмму и делала рентген.

"Анализы, слава богу, для протекания болезни были +\- в допустимых параметрах,но главное было то, что инфекция была вирусная, а не бактериальная - это уже была моя победа", - рассказала Гвоздева.

Девушка также рассказала, чем лечилась и что принимала во время болезни.

"Способ лечения: витамин Д, витамин С, цинк, обильное питьё всевозможных чаёв на основе мёда, имбиря, лимон, отвар трав, омега-3, грузинская ча-ча, дыхательная гимнастика", - рассказала танцовщица.

Хореограф отметила, что также часто измеряла сатурацию и старалась сохранить хороший позитивный настрой, однако это не спасло её от панических атак. Девушка призналась, что испытывала такое впервые в жизни.

"Впервые в жизни думала что умру в чужой стране и не увижу детей!!! В итоге начала отвлекать себя позитивными сериалами, танцами и игрой в карты!", - рассказала Гвоздева.

Напомним, ранее Илона Гвоздева попала в дорожно-транспортное происшествие. Тогда танцовщица отделалась только царапинами на авто.

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