Без отца остались трое детей.

Во Львове во время игры в футбол внезапно умер 36-летний певец, музыкант, композитор и автор песен Андрей Грифель.

Трагическую новость сообщил в Facebook вокалист группы CRY НЕБА Александр Мамедов.

"Это шок!!!... Бро, ты настоящая звезда, созданный для сцены... Всегда восхищался тем, как ты пел! Мы так и не успели вместе спеть. Как встретимся, обязательно это сделаем", – написал он.

Знакомые Андрея не могут поверить в то, что случилось.

"Нет слов… Эта новость, как камень на голову", "Не мог даже подумать, что придется прощаться с Андреем...", "Сердечно сочувствую", – пишут в комментариях пользователи.

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Андрей Грифель: что известно о певце

Музыкант родился 23 июня 1985 во Львове. Закончил Львовскую богословскую семинарию.

Был лидером прославления и молодежным пастором в церкви "Джерело життя".

Андрей основал львовскую piano-post-pop rock группу PROVIDER.

Был женат. Вместе с супругой Татьяной они воспитывали троих детей.

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Автор: Катерина Шварц