Украинский продюсер переживает за свою малую Родину.

Украинский шоумен и телеведущий Игорь Кондратюк показал кадры из села Заградовка в Херсонской области. Там, где он провел все свое детство, сейчас оккупанты. Они разрушили дома мирных жителей региона.

На видео видно, что места, где еще недавно жили люди, превратились в настоящие руины. Вокруг валяются снаряды, выпущенные российскими оккупантами.

"Это лучшее село Украины для меня - Заградовка на севере Херсонской области. В котором я прожил до своих почти шести лет. В доме деда по маме - Федора Зинченко. В этом селе могила моей мамы, бабушки, деда и многих ближайших родственников. Желаю российским нацистам, чтобы все их "малые родины" стали такими же, как дедова Заградовка сейчас! Само существование путинской России сейчас - это сплошной "язык ненависти"! Рашисты - отбросы планеты", - прокомментировал Игорь Кондратюк.

Напомним, Игорь Кондратюк рассказал, поддержали ли его после вторжения российские коллеги.

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