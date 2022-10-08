Скандал между бывшими коллегами не заканчивается.

Продюсер Игорь Кондратюк, который ранее работал с Виталием Козловским, прокомментировал скандал с артистом. Отметим, что публичные "терки" между ними продолжаются уже около десяти лет. В интервью Рамине Эсхакзай Кондратюк напомнил о долге Козловского.

"Его никто не приглашает на корпоративы. Он должен мне кучу денег и если бы его приглашали, то он бы мне деньги платил. Мне он большие деньги должен по судам. И что он, выступает на корпоративах за хлеб? Должен платить, но не платит. Но он платит копейки с официального места, где он проживает, поэтому мне не нужно рассказывать о его корпоративах, я за то, чтобы у него был миллион корпоративов, и он наконец заплатил мне все, что по судам должен, может, продаст орден и отдаст долг?" – сказал Игорь Кондратюк.

Также он добавил, что сейчас Козловский уже не пользуется такой популярностью, как это было ранее.

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Отметим, Виталий Козловский по решению суда должен вернуть своему бывшему продюсеру крупную сумму денег. Речь идет о почти 300 тысячах долларов. Также Кондратюк запретил Козловскому исполнять все песни, которые тот выпустил за годы сотрудничества.

Напомним, Кондратюк рассказал о приличных гонорарах на "Караоке на Майдане". Шоумен признался, что с 2000 года ни разу не снимался в шоу бесплатно.

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