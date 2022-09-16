Шоумен признался, что с 2000 года ни разу не снимался в шоу бесплатно.

Украинский продюсер Игорь Кондратюк рассказал, что проект "Караоке на Майдане" дал ему возможность начать хорошо зарабатывать. Именно благодаря этому проекту он построил дом и купил машину.

"На первом месте по прибыльности находится "Караоке на Майдане". За 20 лет оно дало мне возможность хорошо заработать, построить дом, купить машину. Все остальные проекты и рядом не стояли", – сказал шоумен в программе "Давай не будем".

Он отметил, что ни разу не сидел в суддейском кресле бесплатно. Кондратюк впомнил вокальное шоу "Х-фактор". По его словам, изначально он назвал одну сумму за свою работу, но канал с ним "торговался". Поэтому они сошлись на приемлемом для обеих сторон гонораре.

Все эти проекты дали ему возможность хорошо зарабатывать.

"С 2000-го года я ни в одной передаче не был бесплатно. Мы не говорим о маленьких передачах по типу "Хто зверху?" с Лесей Никитюк и Сергеем Притулой. Там, понятное дело, я участвовал без денег. Но там, где я был членом жюри, ведущим, продюсером, то это, конечно же, оплачиваемая работа. Я достаточно на этом заработал", – добавил Кондратюк.

Напомним, ранее Игорь Кондратюк объяснил, почему "хороших россиян" не существует.

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