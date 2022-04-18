Ранее между Данилко и Крапивиной возник конфликт.

Опальная певица Светлана Лобода долго молчала о войне в Украине. Она решилась заговорить об этом только после того, как ее внесли в "черный список" артистов, которые молча поддерживают путинский режим.

С тех пор Лобода плачет на камеру и рассказывает о том, что оккупанты уничтожили ее родной город Ирпень. Такое поведение певицы вызвало негодование у Андрея Данилко. Он назвал ее слезы фальшивыми.

Конечно, за Лободу заступила ее подруга и экс-продюсер Нателла Крапивина. Она порекомендовала Данилко меньше употреблять алкоголя.

Его реакция долго не заставила себя ждать. В интервью Леониду Полищуку он ответил Крапивиной.

"Хватит нюхать. И пусть тоже посмотрит на ситуацию трезвыми глазами. Я не хотел обидеть Лободу. Возможно, я как-то эмоционально это сказал. Но это было для них, что не надо такое делать. Люди в это не верят", - сказал Данилко.

Также он отреагировал на просьбу Крапивиной показать, какие добрые дела он делает.

"Если мы делаем добрые дела, то мы не снимаем это на телефон и не выкладываем. Делаем то, что делаем и не отчитываемся", - добавил артист.

Напомним, ранее Андрей Данилко рассказал, как "мама" Верки Сердючки помогает украинцам во время войны.

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