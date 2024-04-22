Она сообщила, что на ее имущество наложен арест.

Украинская художница Соня Морозюк, которая попала в скандал из-за отношений с коррупционером Романом Гринкевичем, рассказала о своем имуществе. Девушка призналась, что сейчас ее имущество под арестом.

Соня Морозюк считает, что на ее имущество наложили арест, из-за резонанса в обществе на фоне скандала. При этом художница отметила, что в деле Гринкевичей ее имя не фигурирует, и она никоим образом не причастна к коррупции Романа. Более того, девушка утверждает, что даже не является свидетелем:

На все мое имущество наложен арест, но я хочу отметить, что я не являюсь фигурантом дела, я не являюсь даже свидетелем. Я по делу никак не прохожу, даже как свидетель. Я думаю, что с имуществом докопались из-за резонанса в обществе. Но ничего, у меня на все есть документы, поэтому я думаю, что с моим имуществом все будет хорошо.

В дополнение, художница заверила, что в будущем с ее имущества снимут арест. Морозюк добавила, что юристы уже передали документы в органы для этого.

"Все будет хорошо, у меня есть все соответствующие документы, которые предоставлены в соответствующие органы", - рассказала художница.

Что известно о деле Гринкевичей

Соня Морозюк оказалась в центре громкого скандала с участием семьи Гринкевичей. Ее бывший - львовский бизнесмен Роман Гринкевич - подозревается в хищении денег и организации преступной группировки. В январе 2022 года Романа задержали в Одессе при попытке пересечь границу. Позже коррупционера взяли под стражу.

Однако главным фигурантом в деле является Игорь Гринкевич - отец Романа. Его уличили в попытке подкупа сотрудника ГБР. Кроме взятки должностному лицу в размере 500 тыс. долларов, Гринкевича старшего также обвиняют в хищении государственных средств на сумму более 1,5 млрд грн.

Сама художница после разоблачения коррупционной деятельности экс-возлюбленного утверждала, что не причастна к мошенническим схемам. В отношениях пара пробыла 5 месяцев и даже успела обручиться. Когда Романа арестовали, Соня решила продать все подарки и отменила свадьбу.

Напомним, ранее Соня Морозюк впервые после разрыва с Гринкевичем высказалась об отношениях.

Вас также могут заинтересовать новости: