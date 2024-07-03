Певица прокомментировала их скандальное интервью с ведущей.

В марте известная ведущая Маша Ефросинина представили на своем YouTube-канале интервью с популярной певицей Кристиной Соловий. Тогда оно разлетелось по сети из-за словесной перепалки, которая возникла между знаменитостями, и долго оставалось на слуху. Сейчас исполнительница, которая призналась, общается ли с бывшим Сергеем Жаданом, ответила, что думает об интервьюерке и рассказала об отношениях с ней.

Конфликт прямо посреди съемок между Машей и Кристиной возник из-за "размывания границ". Артистка обвинила ведущую в том, что на ее руках и еще многих звезд, кровь убитых украинцев.

Позже знаменитости уладили конфликт и вместе они даже устроили благотворительный сбор для украинских военных. Однако до сих пор было неизвестно, что на самом деле думает о Ефросининой Соловий.

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В комментарии для "Нашего Радио" певица прокомментировала скандал. Она говорит, что после дискуссии во время интервью они с Машей "не поссорились и не подрались". По словам исполнительницы, ведущая не разочаровала ее и даже произвела хорошее впечатление.

"Так я ее для себя и представляла. Я знала, что она лучший интервьюер в этой стране. И, несмотря на все эти острые моменты, которые, я считаю, были очень нужны, и в первую очередь не для нее, а чтобы возникла эта общественная дискуссия, я думаю, что это интервью - мое лучшее", - подчеркнула Соловий.

Напомним, ранее Кристина Соловий объяснила, как ее песни оказались на российских платформах.

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