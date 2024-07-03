Певица объяснила, допустимы ли для нее дружеские отношения с эксами.

Известная украинская певица Кристина Соловий и писатель и музыкант Сергей Жадан, который мобилизовался в ВСУ, недолго были в романтических отношениях. Однако даже после расставания их роман до сих пор остается на слуху. Теперь исполнительница рассказала, поддерживает ли связь с экс-бойфрендом.

Соловий говорит, что у них с Жаданом был непростой разрыв. Несмотря на это, пара осталась в неплохих отношениях. При этом артистка не рассказала, поддерживает ли постоянную связь с писателем.

В дополнение, певица поделилась, общается ли вообще с кем-то из бывших избранников. По словам Кристины, она хочет научиться дружить с эксами и общаться с ними.

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"Это умение, которому я всегда хотела научиться. Я просто воспринимаю каждого человека как учителя, который приходит в твою жизнь и что-то тебе дает", - отметила знаменитость в интервью для "Нашего Радио".

Отношения Жадана и Соловий - что известно

Роман звезд начался незадолго до полномасштабного вторжения. Стоит указать, что на тот момент и Сергей, и Кристина уже находились в отношениях. Как известно, музыкант был женат, а исполнительница встречалась с другим бойфрендом. Однако это не помешало знаменитостям, и они закрутили роман.

Их отношения продлились недолго. Соловий сообщила, что влюбилась в другого и ушла от Жадана. Сейчас она вместе с избранником, который старше ее на 11 лет. Кристина не раскрывает личность возлюбленного и не рассказывает об отношениях с ним.

Напомним, ранее Кристина Соловий рассказала, чем занимается ее новый избранник.

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