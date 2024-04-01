Она не хочет показывать его публике.

Украинская певица Кристина Соловий, которая недавно подтвердила экс-отношения с писателем Сергей Жаданом, рассказала о новом избраннике.

Так в одном интервью артистка признавалась, что новый возлюбленный старше ее на 11 лет. Однако имя его она не называет, но впервые сказала, чем он занимается.

"Я ничего вам не расскажу. Он военнослужащий", - ответила девушка в программе "33 запитання від Люкс ФМ".

Где они познакомились и как долго уже вместе - Кристина также не отмечает. Но сказала, что семейную жизнь и детей планирует где-то в 35 лет.

Интересно, что пока Соловий не знакомит избранника с мамой.

"Я перестала знакомить, потому что моя мама устала от этих знакомств. Она сказала, что больше не хочет знакомиться, пока я не выйду замуж. Но знакомила со всеми, и у нее, кстати, со всеми очень хорошие отношения. У меня даже не со всеми хорошие отношения, а мама со всеми дружит, всех поздравляет с днем рождения. С Жаданом, кстати, она знакомиться не хотела", - добавила певица.

Напомним, ранее Кристина Соловий рассказала о причине завершения сотрудничества со Святославом Вакарчуком, который был ее продюсером десять лет.

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