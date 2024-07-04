Певица считает, что большинство отношений были неудачными, из-за ее характера.

Известная украинская певица Кристина Соловий поделилась мыслями, почему ее личная жизнь не складывалась. Артистка объяснила, что причина в ней.

Исполнительница призналась, что часто в романтических отношениях она не чувствовала себя собой. По ее словам, это было сигналом для нее, что с этим человеком нужно расходиться. Она убеждена, что как только в отношениях женщина не почувствует себя счастливой, то продолжать не стоит.

"Когда ты теряешь себя, важно вовремя вынырнуть на поверхность. Какой бы идеальной, красивой, ванильной и киношной не была картинка, которую тебе хочется прожить, но если ты себя не чувствуешь там органично, надо выходить из этих отношений, даже если они принесли много счастливых моментов", - считает Кристина.

Как поделилась певица, она часто сталкивалась с любовными разочарованиями в отношениях. При этом, добавила Соловий, причина неудачи в личной жизни связана с ее характером. Дело в том, что артистка очаровывается человеком, строит образ в голове, которому мужчина часто не соответствует.

"Я склонна преувеличивать, идеализировать и разочаровываться. Это такой замкнутый цикл. Конечно, я уже отметила для себя состояние, в котором мне комфортно, которое я бы не хотела менять, но без этого очарования и разочарования никак. Это проблема ожиданий", - отметила Соловий.

Напомним, ранее Кристина Соловий ответила, общается ли с бывшим Сергеем Жаданом.

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