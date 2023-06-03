В мае именитая танцовщица впервые с начала полномасштабной войны вернулась в Киев.

Недавно известный украинский хореограф Алена Шоптенко впервые с начала полномасштабной войны вернулась в Украину. Все это время она находилась в Вене у своих сестер.

Как известно, май в Киеве был очень тяжелым. Едва ли не каждый день оккупанты атаковали мирную столицу. Большинство обстрелов происходили ночью. Пускали в сторону мирных жителей ракеты и дроны.

Как поделилась Шоптенко в своем блоге, на ее глазах даже сбили дрон.

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"Сразу после моего приезда начались ракетные удары, которых не было до этого долгое время, и которые все еще продолжаются. Это вызывало тревогу, но не страх и панику, что меня удивило. Как и дрон, сбитый в центре на моих глазах", - сообщила Елена Шоптенко.

Она добавила, что даже несмотря на участившуюся вражескую активность, украинцы стремятся к тому, чтобы собрать все свои силы и дать мощный отпор незваным "гостям".

"Я почувствовала от людей тепло, вежливость, целеустремленность, поддержку, ощутимую внутреннюю силу и жажду жизни и развития, несмотря ни на что. Этот отчеканенный стальной стержень, у каждого, кого я встречала, вселял в меня чувство покоя и безопасности, в стране, в которой до сих пор опасно. Вот как интересно", - резюмировала звезда шоу "Танцы со звездами".

Ранее УНИАН писал, что Шоптенко устроила танцевальный флешмоб в поддержку Украины в центре Вены.

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