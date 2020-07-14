Звезду сериала "Хор" нашли мертвой в озере

Скоре всего, девушка утонула.

Американская полиция сообщила, что в результате поисковой операции было обнаружено тело утонувшей Наи Риверы - звезды сериала "Хор".

Спасатели, работавшие с подводными локаторами, нашли в озере тело, которое позже было идентифицировано как останки 33-летней актрисы, сообщает ВВС.

В масштабной поисковой операции принимали участие водолазы, полицейские собаки, вертолеты, а также оборудованные камерами подводные аппараты с дистанционным управлением.

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"С учетом места, в котором было обнаружено тело, его состояния и физических характеристик, найденной одежды, а также принимая во внимание, что в этом районе не было сообщений о пропаже других людей, - мы уверены, что найденное тело принадлежит Нае Ривере", - сказал журналистам шериф округа Вентура Билл Аюб.

Как отметил шериф, нет оснований говорить, что смерть актрисы была результатом чего-то злого умысла, или что она покончила с собой. Официальный представитель местной полиции Кевин Донохью сообщил, что сын актрисы видел, как его мать "исчезла под водой".

Как сообщал УНИАН, звезда американского музыкального сериала Glee ("Хор") Ная Ривера на прошлой неделе пропала без вести. Ее четырехлетний сын был обнаружен в лодке посреди озера Пиру на юге Калифорнии.

Сына Риверы обнаружили люди, которые находились на другой лодке, три часа спустя после того, как актриса арендовала лодку. Также известно со слов мальчика, что они с матерью вместе плавали, но "мама в лодку не вернулась".

Ривера сыграла одну из главных ролей в американском ситкоме "Королевская семья". Однако широкая известность к ней пришла с ролью Сантаны Лопез - одного из основных персонажей сериала "Хор", который выходил на американском телеканале Fox с 2009 по 2015 год.

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