Жена Джона Траволты умерла в 57 лет
09:11, 13 июля 2020Звезды
960 0
Келли Траволта на протяжении двух лет боролась с раком груди.
Актер поблагодарил всех, кто был с его женой во время борьбы с болезнью / Instagram Джон Траволта
Голливудский актер Джон Траволта сообщил о смерти жены Келли.
Об этом он написал в своем Instagram.
Читайте такжеУмер легендарный итальянский композитор Эннио Морриконе
Келли Траволта на протяжении двух лет боролась с раком груди. Актер поблагодарил всех, кто был с его женой во время борьбы с болезнью.
"Любовь Келли и ее жизнь всегда будут в памяти", - написал он.
Актер также обратился к подписчикам, отметив, что хочет провести время со своими детьми, которые потеряли мать, поэтому он не будет выходить на связь.
Как сообщал УНИАН, ранее в США умер внук Элвиса Пресли.
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter