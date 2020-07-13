Жена Джона Траволты умерла в 57 лет

Келли Траволта на протяжении двух лет боролась с раком груди.

Голливудский актер Джон Траволта сообщил о смерти жены Келли.

Об этом он написал в своем Instagram.

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Келли Траволта на протяжении двух лет боролась с раком груди. Актер поблагодарил всех, кто был с его женой во время борьбы с болезнью.

"Любовь Келли и ее жизнь всегда будут в памяти", - написал он.

Актер также обратился к подписчикам, отметив, что хочет провести время со своими детьми, которые потеряли мать, поэтому он не будет выходить на связь.

Как сообщал УНИАН, ранее в США умер внук Элвиса Пресли.

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