Во время семейного эфира на шоу "Танцы со звездами" "холостяк" Сергей Мельник вышел на паркет с Анной Ризатдиновой, рассекретив романтические отношения с гимнасткой.
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В прямом эфире проекта Сергей рассказал, что Анна именно та женщина, которую он так долго искал.
На паркете пара исполнила страстную румбу, продемонстрировав свои чувства. Танец Сергея и Анны высоко оценили судьи — они поставили 39 баллов.
Кто покинул шоу "Танцы со звездами" после 11 эфира
В воскресенье, 8 ноября, состоялся 11 эфир шоу "Танцы со звездами", в котором участники проекта танцевали со своими родными.
За право остаться в шоу боролись Сергей Танчинец и Надежда Мейхер, они исполнили самбу.
По решению судей, проект покинула пара Сергея Танчинца и Яны Цибульской.
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