В воскресенье, 8 ноября, состоялся 11 эфир шоу "Танцы со звездами", в котором участники проекта танцевали со своими родными.
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В этом выпуске участники продемонстрировали по два танца. В зону риска попали три пары.
За право остаться в шоу боролись Сергей Танчинец и Надежда Мейхер, они исполнили самбу.
По решению судей, проект покинула пара Сергея Танчинца и Яны Цибульской.
Кто покинул "Танцы со звездами" в 10 эфире
На прошлой неделе состоялся десятый эфир третьего сезона "Танцев со звездами", по итогам которого в проекте остались всего пять пар.
За шаг до вылета зрители спасли Сергея Танчинца. Прошел в пятерку участник шоу "Холостяк", а покинула проект ведущая "Инспектора Фреймут" Ольга Фреймут.
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